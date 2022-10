Ein Polizeieinsatz im Vorfeld des Europapokal-Spiels zwischen dem 1. FC Union und Malmö FF am Donnerstagabend in der Alten Försterei hat zu Störungen im S- und Straßenbahnverkehr geführt.

Zeitweise waren die M2, M4 und die M6 unterbrochen. Mittlerweile werden die Tramlinien wieder normal befahren, meldet die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) Berlin. Fahrgäste berichten der Berliner Zeitung aber weiterhin von Verkehrschaos rund um den Alexanderplatz. Dort warten demnach offenbar noch sehr viele Menschen auf die Straßenbahn.

Die Linien #M2_BVG und #M4_BVG sowie #M6_BVG werden normal befahren. Es kommt noch zu Verspätungen. https://t.co/lN3ShsGPDi — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) October 13, 2022

Auch der S-Bahn-Verkehr war von dem Polizeieinsatz betroffen. Zwischen Wollankstraße und Gesundbrunnen waren die S-Bahnlinien S1, S25 und S26 unterbrochen. Mittlerweile ist der Einsatz beendet, der Zugverkehr wird wieder aufgenommen.

Der Polizeieinsatz auf der #S1, #S25 und #S26 ist beendet. Noch kann es zu Folgeverspätungen und einzelnen Ausfällen kommen. https://t.co/uzggq2OUWR — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) October 13, 2022

In der Nacht hatte die Berliner Polizei in Lichtenberg sieben Fußballfans festgenommen. Etwa 60 Fans - die meisten davon Union-Anhänger - versammelten sich in der Buchberger Straße kurz vor Mitternacht auf einem Parkplatz, sagte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag. Einige von ihnen gehörten demnach der gewaltbereiten Szene an. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Gruppe etwas vorhatte, wurde sie überprüft. Die Festgenommenen kamen in eine Gefangenensammelstelle. Fans von Malmö sollen ersten Erkenntnissen zufolge nicht in der Nähe gewesen sein. Zuerst hatte die B.Z. über die Festnahmen berichtet. (mit dpa)