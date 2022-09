Der Digitalfunk der Polizei ist deutschlandweit in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch ausgefallen. Minutenlang gab es deswegen keine Kommunikation zwischen den Streifenwagen und den Einsatzzentralen, wie die Bild berichtet.

Der Blackout war von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich lang: In Hamburg dauerte der Ausfall ganze 17 Minuten. Sandra Levgrün, Pressesprecherin der Polizei Hamburg: „Es waren angekündigte Arbeiten an der Netzstruktur und dabei ist etwas passiert, was wir noch nicht wissen, was dann zu diesem Ausfall führte.“

So lange dauerte der Ausfall in Berlin

Auch in Niedersachsen und Baden-Württemberg wurden Blackouts vermeldet. Eine Sprecherin der Berliner Polizei erklärte auf Anfrage: „Es handelte sich um ein deutschlandweites Problem. In Berlin fiel der Digitalfunk von 2.23 Uhr bis 2.39 Uhr aus, also 16 Minuten.“ Wie es zu dem Ausfall kommen konnte, ist noch unklar. Unbekannt ist auch, welche Auswirkungen die Funk-Probleme auf mögliche Notfälle hatten.