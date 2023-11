Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat sich sehr kritisch zu einem möglichen Besuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan Mitte November in Berlin geäußert. In einem Beitrag auf der Plattform X (ehemals Twitter) weist GdP-Sprecher Benjamin Jendro auf die besondere Belastung der Berliner Polizei hin, sollte der türkische Staatschef in die Hauptstadt reisen. Beim letzten Besuch des türkischen Präsidenten waren laut Jendro mehr als 3000 Polizisten im Einsatz. Für Erdogan sind besondere Sicherheitsvorkehrungen nötig.

Ein Termin für eine Reise Erdogans ist bislang offiziell nicht bestätigt. In Berlin kursieren Planungen für einen Zeitraum in der zweiten Novemberhälfte. Möglich wäre ein Besuch des türkischen Präsidenten anlässlich des bevorstehenden Länderspiels Deutschland gegen die Türkei am 18. November im Berliner Olympiastadion.

Auf X stellte Jendro Bundeskanzler Olaf Scholz daher eine Frage: „Sehr geehrter Bundeskanzler, könnten Sie Erdogan bitten, das zuhause vorm Fernseher zu schauen?“.

Am 18. Nov steigt das Länderspiel DEU-TUR - Ein Großeinsatz, beim Besuch des türkischen Präsidenten sind stets besondere Sicherheitsvorkehrungen nötig (letztes Mal >3000 Kolleg.) - Sehr geehrter @Bundeskanzler, könnten Sie Erdogan bitten, das zuhause vorm Fernseher zu schauen? — Benjamin Jendro (@Djeron7) November 2, 2023

Erdogan in Berlin: Termin für Besuch noch nicht bestätigt

Auch zahlreiche andere Parteien hatten deutliche Kritik zum erwarteten Besuch Erdogans in Berlin geäußert. Erdogan hatte Israel vergangene Woche auf einer Kundgebung „Kriegsverbrechen“ vorgeworfen. In der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas hingegen sehe er keine Terrororganisation, sondern eine „Gruppe von Befreiern“, die ihr Land verteidige.