Polizeigroßeinsatz: Offenbar Massenschlägerei in Neukölln ausgebrochen

Die Berliner Polizei rückte am Mittwochabend nach Neukölln aus. In der Reuterstraße sollen sich zuvor mehrere Personen geprügelt haben.

Polizei im Einsatz in Berlin-Neukölln.

Polizei im Einsatz in Berlin-Neukölln. Morris Pudwell

Eine Gruppe von Menschen hat sich am Mittwochabend offenbar eine Massenschlägerei in Berlin-Neukölln geliefert. Wie nach ersten Informationen von vor Ort bekannt wurde, rückte ein Großaufgebot der Berliner Polizei gegen 22.10 Uhr in die Reuterstraße, Höhe Sonnenallee. Es sei dort zuvor zu einer Massenschlägerei gekommen.

Als die Polizei eintraf, flüchtete den Angaben zufolge ein Großteil der beteiligten Personen. Wenige mutmaßlich Beteiligte konnten von der Polizei festgesetzt werden. Mindestens eine Person sei während der Ermittlungen ins Gewahrsam gekommen. Am Ende des Einsatzes wurden alle Verdächtigen vor Ort entlassen.