Slowik: Böllerverbot in Berlin schwer durchzusetzen Wie jedes Jahr gibt es Forderungen nach einem Böllerverbot für ganz Berlin. Die Polizeipräsidentin hält das kaum für machbar. dpa

In Berlin wird erneut über ein generelles Böllerverbot debattiert. imago/Marius Schwarz

Berlin -In der Debatte um Feuerwerk und Böller in der Silvesternacht hat die Berliner Polizeipräsidentin auf die großen Probleme bei Kontrollen hingewiesen. Für die Berliner Polizei sei es „natürlich schwierig, innerhalb des S-Bahn-Rings ein Böllerverbot durchzusetzen“, sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik am Montag im Innenausschuss. „Das ist ein großes Problem, das konsequent durchzusetzen, zumal wir nur in geringem Umfang Unterstützungskräfte zu Silvester gewinnen können, da Bund wie Länder alle selbst eingebunden sind. Damit müssen wir immer umgehen.“