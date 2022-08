Berlin - Der Film- und Fernsehschauspieler Fritz Roth ist gestorben. Das sagte eine Sprecherin des Rundfunks Berlin-Brandenburg am Dienstag in Berlin. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Seit dem Jahr 2011 hatte Roth einen festen Platz im Ermittlerteam der Krimireihe „Polizeiruf 110“ aus Brandenburg. Er spielte dort den Sachbearbeiter Wolfgang Neumann. Auch im anderen ARD-Sonntagskrimi „Tatort“ hatte er oft Auftritte als Nebendarsteller. In einer Reihe von Kinofilmen wirkte er in kleineren Parts mit, etwa bei „Sommer vorm Balkon“ (2005) und „Good Bye, Lenin!“ (2003). Roth wurde 67 Jahre alt. Laut imdb.com starb er bereits am 8. August in Memmingen.

In dem Krimi „Polizeiruf 110: Abgrund“ wird Roth im Herbst 2022 zum letzten Mal in seiner bekannten Rolle im Ersten zu sehen sein.