Polizeiwache am Kottbusser Tor öffnet Anfang Februar 2023

Berlin -Die umstrittene neue Polizeiwache am Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg soll Anfang Februar 2023 eröffnet werden. Das kündigte Innensenatorin Iris Spranger (SPD) am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses an und sprach von einer planmäßigen Fertigstellung und Inbetriebnahme. Die Kosten für den Umbau der Räume blieben mit 3,5 Millionen Euro im geplanten Rahmen. Wie viel Polizisten genau in den Räumen arbeiten sollen, werde erst demnächst bekannt gegeben, sagte Spranger. Wichtig sei aber auch die Präsenz der Polizei dort auf der Straße.