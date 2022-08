Berlin - Ein Autofahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Zivilwagen der Polizei in Berlin-Charlottenburg-Nord schwer verletzt worden. Der Polizeiwagen war am Mittwochmittag mit Blaulicht und Martinshorn auf dem Weg zu einem Einsatz, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. An der Kreuzung Saatwinkler Damm Ecke Seestraße kam es demnach zum Zusammenstoß mit dem Auto, das von rechts kam. Der 76 Jahre alte Fahrer erlitt eine Kopfplatzwunde und wurde zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Polizist in dem Zivilauto blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt.