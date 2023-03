Polizist mit Messer schwer verletzt - Angreifer erschossen In Jarmen in Mecklenburg-Vorpommern hat die Polizei einen Mann erschossen. Er soll einen Polizisten mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben. dpa

ARCHIV - In Mecklenburg-Vorpommern ist ein Polizist mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Jarmen -Bei einem Messerangriff auf einen Polizisten in Jarmen in Mecklenburg-Vorpommern ist der Angreifer erschossen worden. Der attackierte Beamte wurde bei der Tat am Freitagabend schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.