Polizist von Motorrad-Raser angefahren: Suche nach Zeugen beginnt

In Berlin-Spandau ist in dieser Woche eine Verkehrskontrolle eskaliert. Ein rasender Motorradfahrer fuhr dabei einen Polizisten an. Es handelte sich wohl um ein illegales Straßenrennen. Nun suchen die Ordnungshüter nach Zeugen.

Wie die Berliner Polizei am Donnerstag nun mitteilte, werden Zeugen der Verkehrsunfallflucht am 1. Mai gesucht. Nach ersten Ermittlungsergebnissen soll kurz vor 20 Uhr ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen unter Beteiligung zweier Motorräder und eines Audis in der Nonnendammallee in Siemensstadt stattgefunden haben.

Diese Fragen hat die Polizei

Bei einer Polizeikontrolle touchierte einer der Motorradfahrer einen 33-jährigen Beamten und flüchtete.

Nun fragt die Berliner Polizei: Wer kann sachdienliche Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort der beiden Motorradfahrer geben?

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise dazu geben?

Wer kann Hinweise zu den Motorrädern und/oder zu den Kennzeichen der Motorräder geben?

Hinweise nimmt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 (West) unter der Rufnummer (030) 4664 – 27 23 17 (innerhalb der Bürodienstzeiten) oder unter der (030) 4664 – 27 11 00 (außerhalb der Dienstzeiten) entgegen.