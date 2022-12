Polizisten reanimieren Radfahrer Ein bewusstloser Fahrradfahrer ist in Berlin-Mitte von Polizisten reanimiert worden. Nachdem Rettungskräfte, die kurze Zeit später eintrafen, einen Defibrill... dpa

Berlin -Ein bewusstloser Fahrradfahrer ist in Berlin-Mitte von Polizisten reanimiert worden. Nachdem Rettungskräfte, die kurze Zeit später eintrafen, einen Defibrillator zu Hilfe nahmen, setzte bei dem 62-Jährige wieder Pulsschlag ein. Er kam zur weiteren intensivmedizinischen Behandlung in eine Klinik, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ob es zuvor einen Verkehrsunfall gab oder der Mannes ein gesundheitliches Problem hatte, war zunächst noch unklar.