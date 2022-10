Polizistin bei Schlägerei zwischen zwei Gruppen verletzt Bei einer Schlägerei zwischen zwei Gruppen in Frankfurt an der Oder ist eine schlichtende Polizistin leicht verletzt worden. Der Auslöser für den Streit war ... dpa

Frankfurt (Oder) -Bei einer Schlägerei zwischen zwei Gruppen in Frankfurt an der Oder ist eine schlichtende Polizistin leicht verletzt worden. Der Auslöser für den Streit war ein Messerangriff auf einen 17-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Als der Jugendliche in ein Krankenhaus gebracht werden sollte, erschienen den Angaben zufolge seine Unterstützer sowie eine weitere Menschengruppe und es kam zu einer Schlägerei. Demnach gab ein Polizist einen Warnschuss ab, um den Streit zu beenden, weil mehrfache Aufforderungen und der Einsatz von Pfefferspray erfolglos geblieben waren. Daraufhin liefen die an der Schlägerei Beteiligten davon. Ein 21-Jähriger, der im Verdacht steht, die Polizistin verletzt zu haben, wurde festgenommen.