Polnische Lkw-Fahrer wollen Grenze zur Ukraine blockieren – das ist der Grund

Lastwagenfahrer in Polen wollen am Montag drei Grenzübergänge zur Ukraine blockieren. Ziel der Aktion ist es, auf die Schäden aufmerksam zu machen, die ihrer Ansicht nach durch die Entscheidung der EU entstehen, die EU-Vorschriften für ukrainische Transportunternehmen im Jahr 2022 zu lockern. Die Entscheidung Brüssels sollte den Warentransport in und aus dem von Russland überfallenen Land erleichtern.

Die Demonstranten wollen ab 12 Uhr an drei Grenzübergängen Lastwagen aufhalten: Dorohusk, Hrebenne-Rawa Ruska und Korczowa. Ein Lkw pro Stunde soll einreisen können, ausgenommen sind jedoch Lieferungen von Ausrüstungsgegenständen für die ukrainische Armee und Fahrzeuge für den Viehtransport.

Die Lastwagenfahrer fordern unter anderem die Wiedereinführung der früheren Beschränkungen für die Zahl der in der Ukraine zugelassenen Lkw, die nach Polen einreisen dürfen. „Ukrainische Transportunternehmen reisen ohne Einschränkungen ein und führen Transporte durch, zu denen sie kein Recht haben“, sagte Jacek Sokol, Mitorganisator der Proteste, laut der Nachrichtenagentur Reuters.



Die Demonstranten warnten, dass sie die Grenzübergänge bis zum Ende des Jahres blockieren könnten, falls ihre Forderungen nicht erfüllt würden.