Polnische Ministerin sagt, man könne Kritikern nicht die Pässe entziehen

Minister Moskwa z PiS uważa, że obywateli, którzy nie popierają PiS należałoby pozbawić obywatelstwa. Żałuje przy tym, że UE na to nie zezwala... Prawo do decydowania o tym kto jest Polakiem ma mieć Kaczyński? Tak to ma wyglądać? Oni są chorzy z nienawiści…