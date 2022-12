„Polnischer Al Capone“: Bekannter Drogenboss in Berlin gefasst

Kürzlich gelang Ermittlern ein bedeutsamer Schlag gegen den Kokainhandel in Europa. Auch Unterweltgröße Ricardo R. wurde gefasst – offenbar in Berlin.

Bei der Zerschlagung eines großen europäischen Drogenschmuggler-Netzwerks wurde offenbar auch der bekannte Unterweltboss Ricardo R. alias „polnischer Al Capone“ gefasst. Wie aus Recherchen der ARD hervorgeht, nahmen Einsatzkräfte der internationalen Ermittlungsgruppe „Krone“ den seit Jahrzehnten aktiven und berüchtigten Mafioso im November in Berlin fest.

Das zerschlagene Kartell soll „rund ein Drittel des Kokainhandels in Europa“ kontrolliert haben, wie Europol vergangene Woche mitteilte. Insgesamt 94 Durchsuchungen in Europa und Nordamerika führten die Ermittler im Rahmen der groß angelegten Aktion durch. 44 Personen wurden insgesamt festgenommen – darunter mehrere „hochrangige Zielpersonen“ wie Ricardo R.

Zehn Jahre Haft und 30 Millionen US-Dollar Strafe

Außerdem beschlagnahmten die Polizei- und Justizbehörden zahlreiche Luxusautos, Schusswaffen, teure Uhren sowie große Mengen von Bargeld, Munition und Drogen. Auch bei R. fand man laut der Berliner Staatsanwaltschaft mehrere Kilogramm Rauschgift.

Nach ARD-Informationen zog Ricardo R. schon in den 90er-Jahren die Aufmerksamkeit US-amerikanischer Drogenfahnder auf sich. 2007 wurde der gebürtige Pole – der sich inzwischen einen Namen in der Welt der organisierten Kriminalität gemacht hatte – in einer Wohnung in London festgenommen. Ein New Yorker Gericht verurteilte die Unterweltgröße schließlich zu zehn Jahren Haft und einer Geldstrafe von 30 Millionen Dollar. Wann und wo R. nun erneut der Prozess gemacht werden könnte, ist noch unklar.