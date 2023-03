Polnischer Minister: „Das ist auch unser Krieg“

Adam Niedzielski überrascht mit einer klaren Aussage zu Waffenlieferungen an die Ukraine. Der Politiker betont, man verteidige gefühlt auch die polnischen Grenzen.

Ein polnischer Minister hat im kanadischen Fernsehen die Haltung seines Landes zur Lieferung von Kampfjets klargestellt.

„Das Wichtigste für uns ist, dass dies auch unser Krieg ist“, sagte Adam Niedzielski gegenüber CTV News. Er war von der Moderatorin gefragt worden, wie Polen zu der Entscheidung gekommen sei, der Ukraine Militärflugzeuge zur Unterstützung in seinem Kampf gegen die russische Invasion zu liefern.

Der polnische Gesundheitsminister sagte, dass man sich mit den Verbündeten beraten müsse, das Ergebnis dieser Beratungen sei aber, dass man die Jets schicken würde. „Wir haben das Gefühl, dass wir auch unsere Grenzen verteidigen, also ist das nicht die Situation für zu viele Diskussionen. Wir müssen ihnen einfach helfen“, so der Minister.

Polen schickt MiG-29-Kampfflugzeuge in die Ukraine

Ob er denn annehme, dass die USA ebenfalls Kampfjets liefere, wenn sein Land hierbei voranschreite, fragt Moderatorin Vassy Kapelos Niedzielski weiter. Hier verwies der Minister auf eine Dynamik der Situation im Fall von bereits erfolgten Waffenlieferungen.

„Wir können bei den Panzern sehen, dass die Situation sich manchmal verändert – sehr dynamisch.“ Sein Land habe eine Position, die am Anfang sehr kontrovers sei, wie schon bei den Panzern, aber nach Beratungen würden andere Länder wie Deutschland oder Frankreich feststellen, dass es keine Alternative gebe.

Polens Präsident Andrzej Duda kündigte am Donnerstag an, sein Land plane, der Ukraine vier MiG-29-Kampfflugzeuge zu schicken. Die Slowakei folgte diesem Beispiel und teilte mit, sie werde 13 MiG-29 in die Ukraine schicken. Die Nato zeigte sich bislang zurückhaltend.

Die MiG-29 aus sowjetischer Produktion, die Polen liefern will stammen mutmaßlich noch aus alten DDR-Beständen. Möglicherweise muss Deutschland die Weitergabe der Kampfflugzeuge an die Ukraine genehmigen. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sagte dazu kürzlich gegenüber Pressevertretern, er habe „keine Bestätigung darüber, dass dies MiGs aus alten DDR-Beständen“ seien.