Ukraine: Polen will schon in wenigen Wochen Kampfjets liefern

Vor Kurzem kündigte Staatschef Andrzej Duda an, sein Land werde MiG-29-Jets an die Ukraine liefern. Nun steht offenbar ein Zeitplan fest.

Polen will die Lieferung sowjetischer Kampfjets an die Ukraine bereits innerhalb der nächsten vier bis sechs Wochen in die Wege leiten. Dies erklärte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki der Nachrichtenagentur Reuters zufolge am Dienstag in Warschau. Um wie viele Flugzeuge es sich handeln wird, blieb weiter unklar. Polen verfügt nach eigenen Angaben über etwa 30 Kampfflugzeuge vom Typ MiG-29.

Vergangene Woche hatte der polnische Präsident Andrzej Duda bereits angekündigt, sein Land werde der Ukraine sowjetische Kampfflugzeuge vom Typ MiG-29 überlassen. Dies solle im Rahmen einer Länderkoalition mit den Verbündeten Kiews geschehen. Da in Sachen Kampfjet-Lieferungen an das von Russland angegriffene Land jedoch keineswegs Einigkeit unter den Verbündeten herrscht, war ein Zeitrahmen zunächst nicht abzusehen.

Kampfjets für die Ukraine: Auch die Slowakei will MiG-29 liefern

Auch die Slowakei ist nach Angaben von Verteidigungsminister Jaroslav Nad bereit, insgesamt zehn MiG-29 bereitzustellen. „Ich bestätige, dass Polen offiziell zugestimmt hat, dass wir die MiGs gemeinsam an die Ukraine liefern“, schrieb Nad vergangenen Donnerstag bei Facebook. Einen genauen Zeitpunkt nannte auch er nicht. Morawiecki erklärte nun auf einer Pressekonferenz: „Es könnte in den nächsten vier bis sechs Wochen so weit sein.“

Polen zählt seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine zu den größten Verfechtern von Waffenlieferungen in der EU. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte noch vor wenigen Wochen im ZDF erklärt, für ihn seien Kampfjet-Lieferungen weiterhin kein Thema. Deutschland tue aktuell alles, um die Ukraine bei der Verteidigung gegen den Aggressor Russland zu unterstützen. „Dazu leisten genau die Waffen, die wir zur Verfügung stellen, den notwendigen Beitrag“, so der Kanzler.