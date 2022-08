Dass der eigentliche Möbelkauf bei einem Ikea-Besuch angesichts kulinarischer Highlights wie Köttbullar und Mandeltorte schnell in den Hintergrund rücken kann, ist ein weit verbreitetes Phänomen und gehört sicherlich auch zur Unternehmensstrategie. Umso heftiger fielen die Reaktionen auf ein am Mittwoch bei Twitter geteiltes Bild aus, aus dem anscheinend hervorgeht, dass der schwedische Konzern in seinen Restaurants künftig auf Pommes verzichten möchte – dem Klima zuliebe.

Zuerst teilte der rechtskonservative Blogger und Journalist Boris Reitschuster das Foto im Netz, offenbar in einer deutschsprachigen Ikea-Filiale aufgenommen. Darauf zu sehen ist ein Schild, auf dem verkündet wird: „Wir verzichten bewusst auf Pommes.“

#IKEA „verzichtet bewußt" auf Pommes. Ich verzichte bewußt auf Läden, die mich belehren und bevormunden wollen. Ich will als mündjger Kunde behandelt werden, und nicht als #Erziehungsobjekt. Wie sehen Sie das? pic.twitter.com/Zak0GK7GWL — Boris Reitschuster (@reitschuster) August 17, 2022

Doch wer gold-gelbe, in Fett knusprig ausgebackene Kartoffelstifte verbieten möchte, scheint einem großen Teil der deutschen Kundschaft zu weit zu gehen. „Ich verzichte bewußt auf Läden, die mich belehren und bevormunden wollen“, schrieb Reitschuster selbst unter dem Bild und stieß mit dieser Einstellung überwiegend auf Zuspruch. „IKEA ist woke. Keine Pommes = #GruenerMist“, schloss sich ein Nutzer an.

CO2-Belastung: Klimaschädling Pommes Frites?

Das Möbelhaus begründete den viel kritisierten gastronomischen Einschnitt mit der hohen Umweltbelastung, die das Frittengeschäft mit sich bringe. „Eine Portion Pommes Frites verursacht in der Verarbeitung und Zubereitung über viermal so viel CO2 wie eine Portion Salzkartoffeln“, heißt es auf dem geposteten Foto. „Durch eine bewusste Ernährung kann jeder etwas zur Reduzierung der Treibhausgase beitragen.“

Während zunächst unklar blieb, was es mit dem Pommes-Verbot in Deutschlands beliebtestem Einrichtungshaus auf sich hatte, teilte sich das Netz in zwei Lager. Auf eine anfängliche Welle der Kritik folgten so auch Reaktionen einiger Nutzer, die die kulinarischen Einschränkungen Ikeas befürworteten – oder die Aufregung um diese zumindest nicht verstehen konnten.

„Reitschuster, der aufrechte Kämpfer gegen Cancel Culture, will jetzt IKEA canceln – wegen Pommes“, mokierte sich Autorin Marie von den Benken auf Twitter über den Aufschrei um die anscheinend drohende Frittenflaute beim Möbelhaus.

Reitschuster, der aufrechte Kämpfer gegen Cancel Culture, will jetzt IKEA canceln - wegen Pommes. Oder eher: keiner Pommes. Er verzichtet ab jetzt auf IKEA, weil die keine Pommes mehr verkaufen.



Reitschuster, der aufrechte Kämpfer gegen Cancel Culture, will jetzt IKEA canceln - wegen Pommes. Oder eher: keiner Pommes. Er verzichtet ab jetzt auf IKEA, weil die keine Pommes mehr verkaufen.



Lieber Boris! Weisst Du, wer ebenfalls keine Pommes verkauft? Genau: TWITTER! Na? pic.twitter.com/ov8paeJ9CW — Marie von den Benken (@Regendelfin) August 18, 2022

Ikea: Pommes-Verbot bleibt jeder Filiale selbst überlassen

Auf Anfrage der Wirtschaftswoche brachte eine Sprecherin des Konzerns schließlich Licht ins Dunkel: „Es gibt in Deutschland derzeit keine Pläne, Pommes Frites aus dem Sortiment zu nehmen.“ Da Pommes jedoch nicht zum nationalen Gastronomieangebot bei Ikea gehörten, könne jeder Standort selbst entscheiden, ob diese angeboten werden, oder nicht.

Zu dem klimabewussten Vorstoß sei es demnach auf Initiative einer einzelnen Filiale hin gekommen. Wer in Zukunft beim Betten-, Sofa- oder Schreibtischkauf Heißhunger bekommt, wird diesen also in den meisten Fällen auch weiterhin mit einer Portion Köttbullar mit Pommes stillen können.