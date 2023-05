Pomp, Pleiten und Pannen: Krönungen der britischen Royals

Die Krone mit dem legendären Kohinoor-Diamanten liegt am 5.4.2002 auf dem Sarg der am 30. März im Alter von 101 Jahren verstorbenen Queen Mum, während dieser unter großer Anteilnahme der Bevölkerung durch London gefahren wird. Über 1600 Soldaten in zum Teil prächtigen Gardeuniformen begleiteten die von Pferden gezogene Geschützlafette mit dem Sarg. Tausende Menschen fanden sich bei Sonnenschein in der britischen Hauptstadt ein, um das zeremonielle Schauspiel zu verfolgen. Etwa 2500 Polizisten überwachten die Prozession, die von Queen Mum selbst geplant worden war. Die Route führte entlang der Schauplätze wichtiger Lebensstationen der Königinmutter. Ziel des Zuges war die Westminster Hall, wo die Verstorbene bis zur Trauerfeier am 9.4. aufgebahrt wird. picture-alliance / dpa