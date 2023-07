Robbie Williams gibt Diagnose bekannt: „Könnte ein Buch über Selbsthass schreiben“

Popstar Robbie Williams („Let Me Entertain You“) kämpft nach eigenen Angaben mit einer Wahrnehmungsstörung hinsichtlich seines Körpers. Er fühle sich ständig hässlich, schrieb der Brite am Montag in einem Instagram-Post. „Ich könnte ein Buch über Selbsthass schreiben, wenn es um die Wahrnehmung meines Körpers geht.“

„Im Moment bin ich schlank“, schrieb der 49-Jährige weiter. „Aber weil ich so bin, wie ich bin, sagt mein Verstand: Verdammt toll, Rob, du hast es geschafft, abzunehmen und jetzt bist du alt. Dieser Kampf ist echt, die Trauer schockierend. Ich hatte das mein ganzes Leben lang. Und es wird nicht nachlassen.“

Nicht nur Robbie Williams: Viele Jugendliche leiden an Körperunzufriedenheit

Die von Williams angesprochene Dysmorphophobie oder körperdysmorphe Störung ist eine psychische Erkrankung, bei der sich Betroffene nahezu wahnhaft als entstellt, hässlich oder zu dick empfinden. Die Störung geht oft mit Essstörungen einher und ist vor allem bei jüngeren Menschen verbreitet.

In den letzten Jahren haben sich Forscher insbesondere mit dem Einfluss sozialer Medien auf die Verbreitung der Erkrankung beschäftigt. Der ständige Vergleich mit als perfekt wahrgenommenen Influencern auf Instagram, TikTok und Co. fördert demnach gerade bei Jugendlichen Selbsthass und eine verzerrte Körperwahrnehmung. Nach Angaben des britischen Gesundheitsdiensts NHS kann die Erkrankung zu Depressionen, Selbstverletzung und sogar Suizidgedanken führen.

Die Situation sei eine „verdammte Katastrophe“, erklärte Williams weiter. Er teile seine Erfahrungen nicht, um Komplimente zu erhalten. „Ich erzähle das, um mich selbst irgendwie zu entlasten, denke ich. Und wenn jemand anderes sich in meinen Worten wiedererkennt, hilft es vielleicht uns beiden.“

Zahlreiche Fans bedankten sich bei dem ehemaligen Take-That-Star für dessen Offenheit. „So viele werden sich damit identifizieren können“, antwortete eine Nutzerin auf den Post. „Vor allem andere Männer, die zweifelsohne das Gefühl haben, dass sie nicht darüber sprechen können.“