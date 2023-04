Pornhub: Trump-Anklage sorgt für Rekord bei Suchanfragen nach Stormy Daniels

Die historische Anklage gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump hat für viel Wirbel gesorgt. In dem Verfahren spielt Pornodarstellerin Stormy Daniels eine wichtige Rolle. Die Schlagzeilen nach der Anklage gegen den 76-jährigen Republikaner haben den US-Erotikstar offenbar zu neuem Ruhm verholfen. Denn als klar war, dass Trump in New York vor dem Gericht in Manhattan erscheinen muss, stiegen die Suchanfragen nach Stormy Daniels bei Pornhub auf ein Rekordhoch.

Wie das US-amerikanische Online-Portal TMZ berichtet, gab es bei den Suchanfragen auf der umstrittenen Sexseite einen ungefähren Anstieg von 32.000 Prozent. Am Mittwoch vergangener Woche gab es demnach knapp 34.500 Suchanfragen nach dem 44-jährigen Erotikstar, dem 130.000 Dollar Schweigegeld gezahlt wurden, um sie davon abzuhalten, über einen angeblichen Quickie mit Trump zu plaudern.

Am Donnerstag, dem Tag, an dem ein Geschworenengericht in Manhattan gegen Trump als ersten ehemaligen Präsidenten Anklage erhob, stieg die Zahl der Suchanfragen laut TMZ-Informationen ruckartig auf mehr als 630.000.

User suchen nach Rollenspiel-Pornos mit Begriffen „Knast“ und „Gefängnis“

Der Fall scheint die Pornonutzer dazu gebracht zu haben, nicht nur nach Stormy Daniels zu suchen, die Pornhub als „mega-vollbusige Blondine“ mit „Doppel-D-Hupen“ beschreibt und deren Videos mehr als 36,5 Millionen Mal auf der Website angesehen wurden. Laut Pornhub gab es auch einen Anstieg der Suchanfragen nach Rollenspiel-Pornos mit den Begriffen „Knast“ und „Gefängnis“. Auf Anfrage des Portals TMZ wollten die Verantwortlichen der Sexseite sich nicht dazu äußern, wie viel Stormy Daniels, die eigentlich Stephanie Clifford heißt, mit dem neuen Klickboom verdient.

Trump hatte am Dienstag im Rechtsstreit mit Pornodarstellerin Stormy Daniels einen juristischen Sieg erzielt. Die 44-Jährige muss Trump knapp 122.000 Dollar (etwa 111.000 Euro) an Anwaltskosten erstatten, wie ein Berufungsgericht in Los Angeles entschied.

Die Staatsanwaltschaft in New York legt dem früheren US-Präsidenten zudem Fälschung von Geschäftsunterlagen in 34 Fällen zur Last. Er habe damit schädliche Informationen und rechtswidrige Aktivitäten vor und nach der Präsidentschaftswahl 2016 verbergen wollen. Trump plädiert auf nicht schuldig. Der Richter sagte am Dienstag, dass der Prozess gegen ihn Anfang 2024 beginnen könnte. Anschließend hatte er den berühmten Angeklagten ohne Auflagen aus der Untersuchungshaft entlassen.