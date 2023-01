Portugal: Brasilianischer Surfer stirbt in Wellen vor Nazaré Ein erfahrener Surfer ist an den riesigen Wellen des Surferparadieses Nazaré gescheitert. Der 47-Jährige hatte zuvor in einem Dokumentarfilm mitgespielt. dpa

Nazaré -Im portugiesischen Surferparadies Nazaré ist am Donnerstag ein 47-jähriger Brasilianer beim Wellenreiten ums Leben gekommen. Die Nationale Seefahrtsbehörde Portugals teilte mit, der Mann sei im Atlantik beim sogenannten Tow-in-Surfen gestürzt und habe einen Herz- und Atemstillstand erlitten. Die Wiederbelebungsversuche am Praia do Norte seien gescheitert.