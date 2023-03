Post-Tarifstreit: Verhandlungen dauern an Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Post ist weiter unklar, ob den Bürgerinnen und Bürgern ein unbefristeter Streik bevorsteht. Die Tarifverhandlungen laufen noch. dpa

Eine Briefträgerin ist mit ihrem Fahrrad in der Altstadt von Schwerin unterwegs. Jens Büttner/dpa

Düsseldorf/Bonn -Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Post dauern die am Freitagnachmittag begonnenen Verhandlungen an. Dies teilte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi am Samstagmorgen mit. Ob in der Nacht durchverhandelt wurde, war zunächst nicht bekannt. Weder Post noch Gewerkschaft machten Angaben über den Verhandlungsstand und den weiteren Zeitplan. Verhandelt wird in Düsseldorf an einem nicht genannten Ort.