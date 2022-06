Ein riesiger Asteroid steuert am Montag auf unseren Planeten zu. Mit über zwölf Kilometern pro Sekunde jagt der Gesteinsbrocken derzeit durchs All, wie die britische Nachrichtenplattform Essex Live berichtet. Die Internationale Weltraumbehörde Nasa hat den Asteroiden mit der Kennung 2022MQ als „potentiell gefährlich“ eingestuft.

Der Asteroid soll demnach eine Größe von 160 Metern haben. Damit ist er in etwa so groß wie ein Riesenrad. Der Gigant nähert sich am Montag der Erde in 2,8 Millionen Kilometer Entfernung. Ein Einschlag muss also nicht befürchtet werden. Wie dicht er herankommt, zeigt das Jet Propulsion Labratory in einer Grafik. Hobby-Astronomen können den Flug des Asteroiden online verfolgen.

Die Bezeichnung „potentiell gefährlich“ geben Astronomen allen Asteroiden, die sich der Erde auf etwa 7 Millionen Kilometer nähern. Das nächste Mal fliegt 2022MQ dann im Jahr 2033 an der Erde in einem größeren Abstand vorbei. Erst 2034 kommt er dann unserem Planeten wieder näher.