Potsdam: Einbrecher dringt in Wohnhaus von Olaf Scholz ein

Ein Einbrecher hat sich am Sonntagabend Zutritt in das Haus, in dem sich auch auch die Wohnung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) befindet, verschafft. Wie der Spiegel berichtete, versuchte die maskierte Person in eine Wohnung des in der Innenstadt von Potsdam liegenden Hauses einzudringen. Der Kanzler befand sich zu dem Zeitpunkt bei der Sitzung des Koalitionsausschusses im Kanzleramt.

Ein Foto einer Überwachungskamera, das dem Spiegel vorliegt, zeigt eine Person, die mit einer Halloween-Maske bekleidet ist. Zudem trägt die Person Handschuhe, einen Hoodie und eine Stirnlampe. Dem Spiegel wurde bestätigt, dass der Einbrecher beim Eindringen in eine Wohnung erwischt wurde und die Flucht ergriff.

Die Polizei leitete eine Fahndung ein und verstärkte zudem die Sicherheitsvorkehrungen und den Objektschutz. Scholz lebt seit 2021 mit seiner Frau Britta Ernst, der brandenburgischen Ministerin für Bildung, Jugend und Sport, in dem Haus.