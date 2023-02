Das Gebäude wurde evakuiert. Passanten werden gebeten, den Bereich rund um die Jägerallee in Potsdam zu meiden.

Amok-Alarm in Potsdam: SEK und Hundeführer stürmen Schule

Ein SEK ist an einer Potsdamer Schule im Einsatz.

Ein SEK ist an einer Potsdamer Schule im Einsatz. picture alliance / dpa

Eine unklare Gefahrenlage hat am Montagnachmittag in Potsdam einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. „Es gibt derzeit einen Amok-Alarm an der Jägerallee“, erklärte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage. Der Direktor des dortigen Oberstufenzentrums setzte um 13.50 Uhr einen Notruf ab.

Das Gebäude wurde offenbar bereits evakuiert. Schwer bewaffnete Beamte eines Spezialeinsatzkommandos und Hundeführer suchen derzeit jeden Raum nach verdächtigen Gegenständen oder Personen ab, während zahlreiche andere Einsatzkräfte das Gelände sichern. Bisher habe die Polizei noch keine Hinweise auf eine größere Gefahrenquelle. Der Einsatz läuft aber noch.

Passanten werden gebeten, den Bereich zu meiden, teilte die Brandenburger Polizei auf Twitter mit.

+Eilmeldung+



Aktuell gibt es einen größeren Polizeieinsatz wegen einer Gefahrenlage in #Potsdam #Jägerallee.



Bitte meiden Sie den Bereich. Weitere Informationen folgen.#Eilmeldung — Polizei Brandenburg (@PolizeiBB) February 27, 2023

Wie die B.Z. berichtet, soll am Oberstufenzentrum in der Jägerallee Amokalarm ausgelöst worden sein. Lehrer und Schüler vor Ort sollen sich zur Eigensicherheit bereits in ihre Räume eingeschlossen haben. Derzeit werde das Gebäude überprüft.

Mehr in Kürze