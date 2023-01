Potsdam: Großbrand in Werkstatthalle – Gasflaschen explodieren

Eine Kfz-Werkstatt und eine 700 Quadratmeter große Halle standen in Flammen. Einige Gebäude in der Umgebung sind ohne Strom.

Die Feuerwehr löscht einen Großbrand in einer Lagerhalle in Potsdam.

Die Feuerwehr löscht einen Großbrand in einer Lagerhalle in Potsdam. Morris Pudwell

In Potsdam ist in der Nacht zu Montag eine Kfz-Werkstatt mit einer rund 750 Quadratmeter großen Lagerhalle in Brand geraten. Rund 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um die Flammen in Babelsberg-Süd zu bekämpfen. Anwohner wurden durch Warnsysteme Katwarn und Nina gewarnt.

Kurz nach dem Eintreffen der Feuerwehr stürzte das Dach der Werkstatthalle ein. Es kam auch ständig zu Explosionen. Dachteile flogen meterweit durch die Gegend. Die Löscharbeiten wurden, durch in der Halle gelagerte Gasflaschen, die immer wieder explodierten und eine installierte Photovoltaikanlage, erschwert.

100 Feuerwehrleute waren vor Ort, zwei Drehleitern kamen zum Einsatz. Morris Pudwell

Laut der Feuerwehr wurde bei dem Brand niemand verletzt. Am Morgen finden noch Nachlöscharbeiten mit Unterstützung des Technischen Hilfswerks statt. Die Warnung über die Warnsysteme habe aufgehoben werden können, teilte die Feuerwehr auf Twitter mit. Allerdings seien einige Gebäude in der Ahornstraße derzeit ohne Strom.

Ein Fachkommissariat der Brandenburger Polizei wird die Ermittlungen nach Beendigung der Löscharbeiten aufnehmen.