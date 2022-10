Potsdam: Leiche an Bootsanleger entdeckt – Polizei ermittelt

Anlieger fanden am Samstagnachmittag eine leblose Person in der Havel. Die Hintergründe sind noch unklar.

Grausiger Fund in der Havel in Potsdam. An einem Bootsanleger in der Dortustraße entdeckten Anlieger eine Wasserleiche. Wie die B.Z. berichtet, alarmierten sie daraufhin gegen 14 Uhr die Polizei. Einsatzkräfte zogen die Leiche aus dem Wasser.

Was genau geschehen ist und um wen es sich handelt, ist bislang noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.