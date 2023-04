Potsdam: Mann fährt auf Autobahn A11 gegen Mittelleitplanke und stirbt

Ein Autofahrer ist auf der Autobahn A11 in Richtung Berlin mehrfach gegen die Mittelleitplanke und dann in den Straßengraben gefahren. Er starb noch an der Unfallstelle, wie das Lagezentrum der Polizei in Potsdam am Montag mitteilte.

Warum der 50-Jährige am Sonntagabend starb, war demnach zunächst aber unklar. Es sei nicht auszuschließen, dass der Mann gesundheitliche Probleme bekommen habe, sagte ein Polizeisprecher. Offen war zunächst auch, warum er zwischen dem Anschluss Schmölln (Uckermark) und dem Kreuz Uckermark von der Fahrbahn abkam.