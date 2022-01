Potsdam - Ein Mann ist in Potsdam von einer Baggerschaufel getroffen und tödlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen auf einer Baustelle in der Berliner Vorstadt in Potsdam, wie die Polizeidirektion West mitteilte.

Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen erlag der Mann noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen, wie es hieß. Das Amt für Arbeitsschutz wurde über den Unfall informiert. Die Polizei hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Die Ursache des Unfalls ist noch unklar.