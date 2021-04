Potsdam - Ein 77 Jahre alter Mann ist bei einem Unfall im Landkreis Potsdam-Mittelmark am Dienstagnachmittag schwer verletzt worden. Auf der Kreisstraße zwischen Ferch und Petzow sei der Fuß des Mannes zwischen Gas und Bremse geraten, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dadurch habe sein Auto erheblich Geschwindigkeit aufgenommen und ein voranfahrendes Auto gestreift. In Folge dessen sei der 77-Jährige nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Der schwer verletzte Fahrer wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.