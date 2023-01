Im Landkreis Potsdam-Mittelmark kam es am Wochenende zu einem Großeinsatz der Polizei. Zuvor hatte ein 68-Jähriger eine Pflegerin mit einem Messer bedroht.

Potsdam-Mittelmark: Messer-Drama in Wohngemeinschaft für Senioren

Am Samstag löste ein bewaffneter Senior einen Polizeieinsatz in Potsdam aus.

In einer Senioren-WG in Michendorf im Landkreis Potsdam-Mittelmark kam es am Samstagabend zu einem Großeinsatz der Polizei. Ein Bewohner soll eine Pflegerin mit einem Messer bedroht haben.

Laut einem Bericht von vor Ort konnte der 68-jährige Senior von Polizisten fixiert und entwaffnet werden. Die Pflegerin kam offenbar mit dem Schrecken davon. Ein Notarzt veranlasste für den Angreifer die Unterbringung in eine Klinik für psychische Erkrankungen. Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind derzeit unklar.