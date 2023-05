Potsdam: Mäusebussard attackiert Jogger – Stadt warnt

Die Stadt Potsdam warnt Jogger vor einem brütendem Mäusebussard in einem kleinen Waldgebiet. Der Vogel im Nedlitzer Holz verteidige seinen Nachwuchs mit Angriffsflügen auf Jogger, die seinem Horst nahe kommen, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Dies sei bereits im Jahr 2019 vorgekommen. Sportlerinnen und Sportler sollten für ihre Lauftouren am besten auf andere Strecken ausweichen.

Der Bussard sehe in den sich schnell fortbewegenden Joggerinnen und Joggern eine Gefahr für seine Jungen und fliege Scheinangriffe, so die Stadt. „Diese finden oft von hinten auf die wahrgenommene Bedrohung statt und zielen dabei auf den höchsten Punkt des vermeintlichen Feindes.“ Es komme manchmal vor, dass der Vogel mit seinen Krallen den Kopf eines Menschen streife und Verletzungen verursache.

Angriffe von Bussarden auf Jogger kamen in der Vergangenheit in Einzelfällen immer wieder vor. Im Jahr 2021 war ein Jogger aus dem sächsischen Radeberg zwei Mal von einem Bussard angegriffen worden. Ein Sprecher des Naturschutzbundes Nabu in Deutschland bezeichnete Attacken von Bussarden aber als „Ausnahme“. Krähen-Eltern etwa seien da angriffslustiger, dies sei aus Berlin bekannt, hieß es.

Mäusebussarde: Bis zu 115.000 Brutpaare in Deutschland

Der Stadt Potsdam zufolge drohen Angriffe des Mäusebussards nur im unmittelbaren Umfeld des Tieres bis etwa 100 Meter um den Horst oder die Brut. Jogger könnten sich zudem mit einer Mütze oder Hut in gedeckten Farben schützen. Fußgänger nehme der Vogel, der im Nedlitzer Holz nahe der Amundsenstraße brüte, nicht als Störung wahr.

Mäusebussarde sind eine häufige Greifvogelart in Deutschland. Laut Nabu brütet der Vogel gerne in Feldgehölzen oder an Waldrändern. Der Nabu gibt den Bestand nach Schätzungen mit 68.000 bis 115.000 Brutpaaren in Deutschland an.