Potsdam: Mann bedroht Passanten mit Waffe und feuert Schuss ab

Während eines Gesprächs mit mehreren jungen Männern hat ein Mann in Potsdam eine Waffe gezogen, sie abgefeuert und die Männer ausgeraubt. Der Unbekannte bedrohte die Männer am Montagabend mit der Waffe und forderte sie auf, ihm Bargeld zu geben. Er feuerte dann einen Schuss in Richtung eines Busches ab, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dabei wurde niemand verletzt.

Der Schütze erbeutete 210 Euro, ehe er flüchtete. Die Polizei in Potsdam leitete ein Strafverfahren wegen räuberischer Erpressung ein, hatte zunächst jedoch keine Hinweise zu dem Täter.