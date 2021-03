Potsdam - Die Nachtlager zweier Obdachloser in Potsdam haben am vergangenen Wochenende gebrannt. Bereits am Sonnabend seien mehrere Tannen, mit deren Hilfe einer der Männer sein Hab und Gut versteckte, in Flammen aufgegangen, teilte die Polizei am Montag mit. Zeugen hätten den Brand mit einem Feuerlöscher gelöscht. Der Mann sei jedoch nicht mehr auffindbar gewesen.

An anderer Stelle sei das Zelt eines anderen Mannes abgebrannt. Außerdem hätten Jacke und Haare des Obdachlosen Feuer gefangen. Auch in diesem Fall sei ein Zeuge mit Feuerlöscher zur Hilfe gekommen. Polizisten hätten jedoch keine äußeren Verletzungen feststellen können. Der Mann soll medizinische Versorgung abgelehnt haben.

In beiden Fällen sei die Brandursache unklar. Die Ermittlungen habe nun die Kriminalpolizei übernommen.