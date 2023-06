Präsidentenberater von Zentralafrika: „Würden statt Wagners auch Beethovens oder Mozarts nehmen“

Die Wagner-Gruppe hat viel Aufmerksamkeit im Krieg in der Ukraine auf sich gezogen – und der Prigoschin-Aufstand ist noch immer in aller Munde. Doch auch auf dem afrikanischen Kontinent haben die russischen Söldner vielerorts die Finger im Spiel, egal ob im Norden oder Süden, Osten oder Westen. Der Berater des Präsidenten der Zentralafrikanischen Republik, Fidèle Gouandjika, hat sich nun zur Wagner-Gruppe in seinem Land geäußert. Das berichtet die Financial Times.

„Wenn Moskau beschließt, [die Wagners] zurückzuziehen und uns stattdessen die Beethovens oder Mozarts schickt, werden wir sie gerne nehmen“, sagte Gouandjika. Diese Formulierung mag witzig klingen, als Scherz gemeint ist der Satz wohl aber auf keinen Fall. Denn Präsident Faustin-Archange Touadéra verdankt sein Leben den russischen Söldnern: 2020 schlug die Gruppe eine Rebellion nieder.

Die Wagner-Gruppe hat an vielen Orten die Finger im Spiel

Die Erklärung zeigt, wie in Zentralafrika die Lage der Wagner-Gruppe gesehen wird: Demnach ist es am Ende der Kreml, der entscheidet, was die Gruppe wo tut. Darüber hinaus zeigt der Ausspruch aber auch, wie aktiv die Gruppe bei Konflikten auf dem afrikanischen Kontinent mitmischt. Dazu zählen Desinformationskampagnen bei Wahlen sowie angebliche Massaker in Mali und der Zentralafrikanischen Republik.

Laut der Financial Times sind afrikanische Länder außerdem lukrative Geldquellen für die Wagner-Gruppe. „In der Zentralafrikanischen Republik und anderen Ländern hat Wagner ein rücksichtsloses, sich selbst finanzierendes ‚Geschäftsmodell‘ etabliert, das militärische Gewalt und die Kontrolle von Gold- und Diamantenminen beinhaltet“, zitiert die Financial Times Nathalia Dukhan. Dukhan hat zusammen mit der Investigativ-Gruppe The Sentry die Wagner-Aktivitäten in der Zentralafrikanischen Republik recherchiert und darüber einen Report veröffentlicht.