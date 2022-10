Steinmeier würdigt Frankfurter Buchmesse als „kulturelle Plattform“

Zur Eröffnung der Frankfurter Buchmesse hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Branchenschau als „kulturelle Plattform“ von internationalem Rang gewürdigt. Die Buchmesse sei „ein bedeutendes kulturelles, aber auch soziales und politisches Ereignis“, sagte Steinmeier laut Redetext am Dienstag bei der Auftaktveranstaltung in der hessischen Metropole. Auch die „Kulturnation Deutschland“ sei ohne sie „im Grunde gar nicht zu denken“.

Zu den Gästen der feierlichen Eröffnungsveranstaltung gehörten auch Spaniens König Felipe VI. und seine Ehefrau Letizia. Spanien ist das Gastland der weltgrößten Bücherschau, die in diesem Jahr das erste Mal seit dem Beginn der Coronapandemie wieder überwiegend als Präsenzveranstaltung stattfindet.

In seiner Ansprache würdigte Steinmeier neben der reichen literarischen Tradition Spaniens unter anderem auch die überragende Bedeutung von Büchern für die Menschheit. Es seien Bücher, „die uns die Welt verständlich werden lassen“ und „die uns die Welt und ihren jeweiligen Zustand kritisch sehen lassen“, sagte der Bundespräsident in seiner vorab verbreiteten Rede.

Steinmeier: Literatur kann auch „zum Bösen, zur Feindschaft“ verführen

Steinmeier erinnerte mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zugleich an die Kehrseite der Literatur, die immer auch „zum Bösen, zur Feindschaft“ verführen könne. „Kein Krieg, das erleben wir ja auch jetzt wieder, ohne Pamphlete, ohne selbstrechtfertigende Reden, ohne Kampfschriften, ohne hasserfüllte Bücher und Artikel“, fügte er hinzu.

Die Frankfurter Buchmesse gilt als größte Veranstaltung der Literatur- und Verlagsbranche weltweit. Neben der eigentlichen Messe, auf der sich rund 4000 Ausstellerinnen und Aussteller aus 95 Ländern präsentieren, gibt es zahlreiche begleitende Fach- und Branchenveranstaltungen sowie weitere öffentliche Diskussions- und Kulturevents. Neben dem Gastland Spanien bildet die Ukraine in diesem Jahr einen weiteren thematischen Schwerpunkt.

Zu den Höhepunkten zählt traditionell die Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels zum Messeabschluss am Sonntag. In diesem Jahr wird der ukrainische Schriftsteller, Dichter und Musiker Serhij Schadan ausgezeichnet. Bereits am Montagabend erhielt Kim de l'Horizon aus der Schweiz in Frankfurt den Deutschen Buchpreis für den Debütroman „Blutbuch“.

Auch das spanische Königspaar besucht die Buchmesse

Für das spanische Königspaar ist die Teilnahme an der Eröffnungsfeier ein Programmpunkt eines mehrtägigen Staatsbesuchs in Deutschland. Felipe und Letizia hielten sich zunächst in Berlin auf, wo sie unter anderem von Steinmeier und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) empfangen und mit einem Staatsbankett in Steinmeiers Amtssitz Schloss Bellevue geehrt wurden.

Vor der Weiterreise nach Frankfurt besuchte das Königspaar am Dienstag in Berlin noch den Bundestag und das Brandenburger Tor. In der Mainmetropole bleiben Felipe und Letizia noch bis Mittwoch, geplant ist unter anderem auch noch ein Besuch auf der Buchmesse. Dann geht es zurück nach Spanien.