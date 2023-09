Der kasachische Präsident Qassym-Schomart Tokajew hat versichert, dass sein Land Russland nicht dabei helfen werde, die vom Westen wegen des Krieges in der Ukraine verhängten Sanktionen zu umgehen. „Kasachstan hat unmissverständlich erklärt, dass es sich an die Sanktionen halten wird“, sagte Tokajew am Donnerstag nach Gesprächen mit Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin.

Die Äußerung war eine Reaktion auf den Vorwurf, dass zentralasiatische Staaten Russland bei der Beschaffung von Waren unter Verletzung der Sanktionen helfen würden. Kasachstan hat die besetzten ukrainischen Gebiete nicht als Teil Russlands anerkannt.

Sein Land sei auch bereit, die Öllieferungen an Deutschland zu erhöhen, sagte Tokajew vor Journalisten. „Auf Anfrage unserer deutschen Freunde habe ich die Bereitschaft unseres Landes bestätigt, die Öllieferungen zu erhöhen und langfristig zu gestalten“. Tokajew lud Scholz nach Astana ein und bezeichnete Deutschland als „strategisches Partnerland in der Europäischen Union“.

Scholz bezeichnete Kasachstan als den „mit Abstand wichtigsten zentralasiatischen Handelspartner“ Deutschlands und erklärte, dass er und Tokajew vereinbart hätten, die Bedingungen für Handel und Investitionen zu verbessern. Kasachstan sei „ein wichtiger Partner, um unsere Lieferkanäle zu erweitern, zum Beispiel mit dem Import von Rohöl, und um uns von russischen Energielieferungen unabhängig zu machen“, so der Bundeskanzler.

Scholz empfängt Staatschefs der fünf zentralasiatischen Länder

Scholz empfängt am Freitag die Staatschefs der fünf zentralasiatischen Länder im Bundeskanzleramt in Berlin. Nach einem bilateralen Treffen mit Tokajew am Donnerstag nehmen nun auch dessen Kollegen aus Kirgistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan an den Gesprächen teil. Es ist das erste Gipfeltreffen der fünf Ex-Sowjetrepubliken mit der Regierung eines EU-Staates.

Nach einem Frühstück bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfängt Scholz die fünf Staatschefs zu einem gemeinsamen Mittagessen im Kanzleramt, bei dem nach Angaben der Bundesregierung die Stärkung der regionalen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit im Mittelpunkt stehen soll. Im Anschluss soll es bilaterale Gespräche mit den Präsidenten Usbekistans, Tadschikistans, Kirgisistans und Turkmenistans geben. Außerdem hat der Ostausschuss der deutschen Wirtschaft zu einem Wirtschaftsforum eingeladen. (mit AFP)