Praktikum als Soldat? Pistorius sucht Lösungen gegen Nachwuchsmangel beim Bund

Um dem massiven Nachwuchsmangel bei der Bundeswehr entgegenzuwirken, erwägt Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD), jungen Menschen Praktika bei der Truppe anzubieten. „Junge Frauen und Männer könnten für eine gewisse Zeit am Truppenalltag teilnehmen, quasi wie bei einem Praktikum, dabei die Abläufe und verschiedene Bereiche kennenlernen“, sagte der 63-Jährige dem Nachrichtenportal t-online am Wochenende. Man prüfe derzeit, „unter welchen Bedingungen so etwas möglich sein könnte“.

Gerade durch die mangelnde öffentliche Präsenz der Bundeswehr während der Corona-Zeit habe sich der Zustand bei der Truppe weiter verschärft, so Pistorius. Den Kampf gegen den Personalmangel sehe der Verteidigungsminister daher als eine der Hauptaufgaben seiner Amtszeit. Bisher ist es zwar grundsätzlich möglich, zum Beispiel ein Schülerpraktikum bei der Bundeswehr zu absolvieren – jedoch nicht bei den Streitkräften selbst, sondern vor allem in Ausbildungswerkstätten oder im gewerbe-technischen Bereich.

Pistorius: Aufnahme von EU-Bürgern ohne deutschen Pass denkbar

Um das bisherige, durchaus ambitionierte, Ziel von 20.000 neuen Soldaten bis 2031 zu erreichen, müssten nun neue Ansätze her. Eine Wiedereinführung der Wehrpflicht – in diesem Fall für Männer und Frauen gleichermaßen – käme aber schon aus rein praktischen Gründen nicht in Frage, wie Pistorius erklärte. „Zur Wahrheit gehört: Die Bundeswehr hat gerade weder das Geld, noch das Personal, noch die Kasernen, um Wehrpflichtige ausbilden zu können.“

Stattdessen zeigte sich der Minister offen für die Aufnahme von EU-Bürgerinnen und EU-Bürgern, die nicht aus Deutschland kommen. Dieser Ansatz, den Frankreich und Spanien bereits ermöglichen, sei „interessant“. Dafür müsse zwar das Soldatengesetz geändert werden, er könne sich aber vorstellen, „dass es dafür sogar eine Mehrheit im Bundestag gibt“, sagte Pistorius. Für zivile Bedienstete gebe es diese Möglichkeit in der Bundeswehr bereits jetzt.

„Prinzipiell ist für mich auch vorstellbar, dass jemand ohne deutschen Pass in die Bundeswehr kommt“, sagte Pistorius weiter. Das dann mit der Aussicht auf eine Staatsbürgerschaft als „Prämie“ zu verbinden halte er aber für falsch. Diese Dinge sollten „nicht gekoppelt sein“.