Der Getränkehersteller Coca-Cola hebt die Preise für den beliebten Durstlöscher an. Die Supermarktkette Edeka ist jedoch nicht bereit, die Preissteigerung zu akzeptieren. Nun erreicht der Streit eine neue Eskalationsstufe – Lieferstopp.

Verschwindet Coca-Cola samt Sprite, Fanta und Co aus den Edeka-Regalen? Laut einem Bericht der Lebensmittelzeitung hat der Händler nun in einer internen Mitteilung angekündigt, die Belieferung der Edeka-Märkte zum 1. September zu stoppen.

Grund für die Preiserhöhung seien deutliche Kostensteigerungen für Energie, Vorprodukte und Dienstleistungen, berichtet Handelsblatt unter Berufung auf den Coca-Cola-Vertriebschef Florian von Salzen. Die Getränkepreise würden im „höheren einstelligen Prozentbereich“ angehoben werden und damit preislich noch unter der aktuellen Nahrungsmittelinflation liegen, heißt es weiter.

Die Verbraucherpreise sind im Euroraum und in Deutschland in den vergangenen zwei Jahren dramatisch gestiegen. Daten, die Eurostat jüngst veröffentlichte, beziffern die Preissteigerungen für Lebensmittel, Alkohol und Tabak auf 10,6 Prozent. Die Supermarktkette sei allerdings nicht bereit, die Verteuerung an die Verbraucher weiterzugeben.

Bereits vor dem Coca-Cola-Zoff verbannte Edeka Produkte aufgrund von Preisstreitigkeiten aus den Läden. Wie das Handelsblatt in früheren Artikeln berichtete, sei der Fruchtsaft von Eckes-Granini für Monate nicht angeboten worden, weil der Hersteller die Preise erhöhte.