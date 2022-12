Die Bundesregierung drosselt die Strompreise ab dem 1. Januar auf 40 Cent pro Kilowattstunde. Vattenfall kündigt eine Erhöhung an, die diesen Wert übersteigt.

Das Vattenfall-Heizkraftwerk in Berlin-Lichterfelde

Das Vattenfall-Heizkraftwerk in Berlin-Lichterfelde dpa/Kay Nietfeld

Die Bundesregierung hat die Strompreisbremse zum 1. Januar 2023 beschlossen. Doch der Versorger Vatterfall erhöht in Berlin zum neuen Jahr trotzdem die Strompreise. Kunden in der Hauptstadt wurden per Post über die Erhöhung informiert. Begründet wird der Schritt mit den gestiegenen Energiepreisen im Zuge des Ukraine-Kriegs.

Bis zum 31. Januar 2023 müssen Haushalte in Berlin 33, 12 Cent pro Kilowattstunde zahlen, heißt es in dem Brief. Ab dem Februar steigt dann der Verbraucherpreis auf 41, 41 Cent pro Kilowattstunde. Die von der Bundesregierung beschlossene Strompreisbremse sieht aber eine Grenze von 40 Cent pro Kilowattstunde. Verstößt Vattenfall hier gegen die gesetzlich beschlossene Strompreisbremse?

Preise für Berlin im Sommer: 28,82 Cent pro Kilowattstunde

Den monatlichen Grundpreis wird laut Vattenfall ab Februar um 2,01 Euro erhöht. Wird er für Januar noch mit 7,49 Euro angekündigt, steigt er ab 1. Februar auf 9,50 Euro.

Ein Vergleich, der die Erhöhung veranschaulicht: Im Sommer 2022 lag der Verbraucherpreis bei Vattenfall für Berliner Kunden noch bei 28,82 Cent pro Kilowattstunde, der monatliche Grundpreis betrug 8,20 Euro.