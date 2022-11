Preise und Tricks: Was muss beim Weihnachtsbaum beachtet werden? 

Alle Jahre wieder: In Berlin und Brandenburg ist die Weihnachtsbaum-Saison eingeläutet worden. Was muss beachtet werden, was kostet ein Baum in diesem Jahr?

Mehr als einen Monat vor dem Weihnachtsfest haben die brandenburgischen Weihnachtsbaum-Erzeuger vergangene Woche ihre Saison eröffnet. „Die Betriebe stehen in den Startlöchern“, sagte der Geschäftsführer des Gartenbauverbandes Berlin-Brandenburg, Andreas Jende. Es seien keine Preisausschläge bei den Weihnachtsbäumen zu erwarten.

Stimmung gedämpft: Jeder Fünfte will laut Umfrage verzichten

Aus einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur geht hervor, dass etliche Menschen auch rund um das Fest sparen wollen. Ein Viertel der Befragten gab an, die Weihnachtsbeleuchtung zu reduzieren. Jeder Fünfte (18 Prozent) will auf einen Weihnachtsbaum verzichten oder zumindest ein kleineres Exemplar kaufen. Wer sich einen Baum anschafft, sollte ein paar Punkte beachten.

Weihnachtsbaum: So bleibt bleibt er frisch, das ist wichtig Standort : In den eigenen vier Wänden sollte ein Standort ohne direkte Wärmequelle gewählt werden. Heizung oder Kamin trocknen den Baum schneller aus. Ist eine Fußbodenheizung vorhanden, sollte der Weihnachtsbaum auf einer kleinen Erhöhung stehen.

: In den eigenen vier Wänden sollte ein Standort ohne direkte Wärmequelle gewählt werden. Heizung oder Kamin trocknen den Baum schneller aus. Ist eine Fußbodenheizung vorhanden, sollte der Weihnachtsbaum auf einer kleinen Erhöhung stehen. Größe kann täuschen : Die Deckenhöhe besser im Vorfeld noch mal messen, um unschöne Überraschungen zu vermeiden. Bäume wirken im Freien in der Regel kleiner als in Innenräumen.

: Die Deckenhöhe besser im Vorfeld noch mal messen, um unschöne Überraschungen zu vermeiden. Bäume wirken im Freien in der Regel kleiner als in Innenräumen. Ist der Baum frisch ? Ein frischer Baum ist Voraussetzung dafür, dass die Nadeln gut halten. Wird der Baum nicht selbst geschlagen, kann ein einfacher Trick Abhilfe schaffen. Ob der Baum frisch ist, erkennen Kunden mit dem Zugtest. Dabei sollte vorsichtig mit den Fingern an einem Trieb gezogen werden. Lösen sich dabei keine Nadeln, hält der Baum in den meisten Fällen lange durch.

? Ein frischer Baum ist Voraussetzung dafür, dass die Nadeln gut halten. Wird der Baum nicht selbst geschlagen, kann ein einfacher Trick Abhilfe schaffen. Ob der Baum frisch ist, erkennen Kunden mit dem Zugtest. Dabei sollte vorsichtig mit den Fingern an einem Trieb gezogen werden. Lösen sich dabei keine Nadeln, hält der Baum in den meisten Fällen lange durch. Bewässerung: Ein Weihnachtsbaum braucht am besten eine tägliche Bewässerung. Dabei kann auch zur Sprühflasche gegriffen werden. Ist der Baum etwa zwei Meter groß, sollten zwei Liter Wasser pro Tag nachgefüllt werden. Vor dem Aufstellen gilt: Den Stamm ein paar Zentimeter absägen.

Preise werden offenbar nur geringfügig angehoben

Die Durchschnittspreise für einen Weihnachtsbaum bleiben 2022 wohl weitgehend stabil. Die beliebte Nordmanntanne kostet – je nach Größe – etwa 21 bis 27 Euro. Der laufende Meter liege bei rund 24 Euro, so Andreas Jende. Die Blautanne ist günstiger. Die Preise liegen circa bei 12 bis 16 Euro. Eine Fichte ist ungefähr für 9 bis 12 Euro zu haben.