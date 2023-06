Kaufland folgt auf Aldi: Bei diesen Lebensmitteln kommen massive Preissenkungen

Nachdem in vielen Discountern und Supermärkten im letzten Jahr die Preise insbesondere für tierische Produkte rasant gestiegen waren, sind die die Preise für Milchprodukte bei Aldi Nord, bei Aldi Süd und bei Kaufland am Mittwoch gesunken. Die Preissenkung soll von längerer Dauer sein. Die beiden Aldi-Konzerne hatten die Änderung am Dienstag als erste verkündet, Kaufland zog noch am selben Tag nach.

Auch Edeka und Netto wollen nach Informationen von T-Online ihre Milchprodukte nun günstiger verkaufen. Es ist wahrscheinlich, dass die übrigen Supermarktketten dem Wettbewerbsdruck nachgeben und zeitnah folgen. Die Preissenkungen hatten sich bereits angekündigt: Vergangene Woche hatte die Lebensmittelzeitung von neuen Verhandlungen zwischen Handel und Molkereien berichtet.

Preis für Milch fällt bei Aldi und Kaufland unter einen Euro

Bei Aldi soll es Preisnachlässe bei mehr als 50 Molkereiprodukten wie Milch, Sahne, Crème Fraîche, verschiedenen Joghurts und Kaffeegetränken geben, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag hieß. Ein Liter Vollmilch werde beispielsweise nur noch 99 Cent kosten – ein Nachlass von etwa 15 Prozent im Vergleich zu den 1,15 Euro, die Kunden bisher zahlen mussten. Bei Kaufland dasselbe: Der Preis eines Liters H-Milch fällt nach Angaben der Supermarktkette von 1,15 Euro auf 99 Cent. Der 250-Gramm-Becher K-Classic-Speisequark kostet seit Mittwoch 85 statt 99 Cent.

Auch für andere Lebensmittel sind die Preise in den Supermärkten in den vergangenen Monaten gesunken. Seit Februar ist Butter deutlich günstiger zu haben, seit Anfang Mai Käse und seit Mitte Mai Nudeln. Die enorme Teuerung der Milch- und Molkereiprodukte im vergangenen Jahr waren vor allem auf die gestiegenen Energiekosten im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine zurückzuführen. Der Milchindustrie-Verband (MIV) hatte aber bereits Anfang des Jahres einen Rückgang der Preise prognostiziert.