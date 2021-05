Prenzlau - Im Unteruckersee in Prenzlau (Uckermark) ist ein Mann tot aufgefunden worden. Eine Zeugin hatte den im Wasser treibenden leblosen Körper am Dienstag entdeckt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein herbeigerufener Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Bislang sei dessen Identität nicht eindeutig geklärt. Die Polizei hat Ermittlungen zur Identifizierung sowie zu den Todesumständen aufgenommen.