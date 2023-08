Prenzlauer Berg: Autofahrer fährt auf Roller auf – zwei schwer Verletzte

Ein Autofahrer ist am Samstagabend mit seinem Wagen so heftig auf einen Roller aufgefahren, dass der Roller in Kühlerhaube stecken blieb und die beiden Frauen auf dem Roller schwer verletzt wurden. Wie die Polizei mitteilte, fuhren die beiden Frauen Zeugenaussagen zufolge mit ihrem Roller gegen 21 Uhr auf dem linken Fahrstreifen der Landsberger Allee stadtauswärts.

Als die Ampel an der Kreuzung zur Storkower Straße auf rot schaltete, soll die 27-jährige Fahrerin langsamer gefahren sein. Zeitgleich soll der Fahrer eines Mercedes beschleunigt haben – wahrscheinlich, vermutet die Polizei, um noch über die Ampel zu fahren.

Der Mann fuhr auf den Roller der Frauen auf. Dadurch wurde die Fahrerin nach vorne auf den Asphalt geschleudert, ihre Mitfahrerin nach hinten über den Wagen rüber. Auch sie landete auf der Straße. Rettungskräfte brachten die 27-jährige Fahrerin mit inneren Kopfverletzungen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Ihre 31-jährige Mitfahrerin wird mit einem Schädel-Hirn-Traum und Verletzungen am Arm ebenfalls stationär behandelt. Einsatzkräfte fanden bei der Rollerfahrerin ein Gefäß mit Betäubungsmitteln. Deswegen wurde ihr im Krankenhaus Blut für einen Drogentest abgenommen. Wegen des Unfalls war der Tramverkehr an der Kreuzung zeitweise unterbrochen.