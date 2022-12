Prenzlauer Berg: Auto gerät in den Gegenverkehr und rammt Pkw

Im Berliner Ortsteil Prenzlauer Berg sind am Samstag zwei Autos frontal zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, war um 15.45 Uhr ein 33-Jähriger mit seinem Wagen auf der Hohenschönhauser Straße aus bislang ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr geraten. Auf der Kreuzung Maiglöckchenstraße/Herbert-Tschäpe-Straße kollidierte das Auto dann mit einem ihm entgegenkommenden Pkw, in dem ein 74-Jähriger und eine 70-Jährige saßen.

Während der 33-Jährige unverletzt blieb, erlitt seine 28-jährige Begleiterin durch den Zusammenstoß Schmerzen in der Schulter, die sie ambulant in einem Krankenhaus behandeln ließ. Die beiden Senioren aus dem zweiten Unfallwagen kamen jeweils mit dem Verdacht eines Polytraumas in ein Krankenhaus.

Für den Zeitraum des Rettungseinsatzes sowie der Unfallaufnahme blieb der Kreuzungsbereich komplett gesperrt. Davon waren auch zwei Tram-Linien der Berliner Verkehrsbetriebe betroffen. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte übernommen.