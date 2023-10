Ein Autofahrer ist am Sonntagvormittag in Prenzlauer Berg beim Abbiegen gegen einen Kinderwagen gefahren. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Frau mit dem Kinderwagen, in dem sich ein drei Monate altes Baby befand, die Fußgängerfurt an der Kreuzung Malmöer/Schivelbeiner Straße bei grünem Ampellicht überquert.

Ein 34-Jähriger bog in diesem Moment mit seinem Auto nach rechts ab und erfasste den Kinderwagen, welcher umkippte. Das kleine Mädchen darin fiel auf die Fahrbahn. Alarmierte Rettungskräfte brachten das äußerlich nicht erkennbar verletzte Kind in ein Krankenhaus, wo es vorsorglich für weitere Untersuchungen stationär aufgenommen wurde. Die 35 Jahre alte Mutter sowie der Autofahrer kamen mit dem Schrecken davon. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte ermittelt.