Prenzlauer Berg: Dach von Wohnhaus in Flammen

Im Berliner Ortsteil Prenzlauer Berg ist am Donnerstagabend das Dach eines Wohnhauses in Brand geraten. Das teilte die Feuerwehr per Twitter mit. Die Feuerwehr ist mit 100 Einsatzkräften vor Ort beziehungsweise auf Anfahrt.

Nach ersten Erkenntnissen sind keine Menschenleben in Gefahr. Weitere Details zu dem Brand auf der Paul-Robeson-Straße waren noch unklar.