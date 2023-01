Einbruchsversuch in Prenzlauer Berg: Frau entdeckt fremden Mann auf dem Balkon

Die Polizei Berlin nahm am Dienstagabend einen Einbrecher in Prenzlauer Berg fest. MiS/imago

In Berlin-Prenzlauer Berg haben ein Mann und ein Frau am Dienstagabend versucht, in eine Wohnung einzubrechen. Die Polizei nahm sie fest. Gegen 18 Uhr wählte eine 57-jährige Frau die 110.

Auf dem Balkon ihrer Erdgeschosswohnung in der Paul-Grasse-Straße hatte sie nach Angaben der Berliner Polizei zuvor einen fremden Mann entdeckt. Die Frau riss daraufhin die Balkontür auf und sprach den Fremden an. Dieser sprang darauf vom Balkon und ergriff mit einer Frau zusammen die Flucht.

Alarmierte Einsatzkräfte nahmen den 22-Jährigen und seine 21 Jahre alte mutmaßliche Komplizin wenig später fest. Bei ihnen konnte Tatwerkzeug gefunden werden, sie wurden wegen des Verdachts auf versuchten Wohnungseinbruch festgenommen.