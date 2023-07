Prenzlauer Berg: Jugendlicher E-Scooter-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein Mann auf einem E-Scooter. In Prenzlauer Berg ist ein Jugendlicher bei einem Unfall mit einem solchen Roller schwer verletzt worden.

Ein Mann auf einem E-Scooter. In Prenzlauer Berg ist ein Jugendlicher bei einem Unfall mit einem solchen Roller schwer verletzt worden. Christoph Soeder/dpa

Ein Jugendlicher ist in der Nacht zu Samstag bei einem Unfall mit einem E-Scooter schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 17-Jährige mit dem Roller kurz nach 1 Uhr von der Lychener Straße aus kommend die Danziger Straße auf dem Radweg in Richtung Eberswalder Straße. Zeugenaussagen zufolge missachtete er eine rote Ampel. Ein 46-jähriger Autofahrer, der die Eberswalder Straße bei grün überquerte, stieß mit dem Rollerfahrer zusammen.

Der Jugendliche, der alkoholisiert wirkte, wurde durch den Aufprall verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn mit schweren Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, in dem auch eine Blutprobe durchgeführt wurde. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war der Ort für etwa drei Stunden für den Fahrzeugverkehr gesperrt, wovon unter anderem auch zwei Straßenbahnlinien betroffen waren. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.